La bourse de Paris a terminé en nette baisse de 1.4% à 7932 points hier, pénalisée par les tensions géopolitiques et les incertitudes persistantes sur la trajectoire des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

Jerome Powell a par ailleurs indiqué que la résilience de l'économie américaine et le raffermissement de l'inflation aux Etats-Unis pourraient inciter la Fed à attendre davantage avant de baisser ses taux. Les anticipations d'un assouplissement monétaire en juin sont ainsi tombées à 15%.



Du côté des valeurs, seules Orange (+1.11%) et Téléperformance (+0.75%) ont gagné du terrain. ArcelorMittal a décroché de 6.9%, Renault a perdu 3.85%, BNP Paribas 2.95%, Stellantis 2.9%, Kering 2.83% et Société Générale 2.58%.



Les indices américains ont quant à eux termine en ordre dispersé, le Dow Jones s'est adjugé 0.17% à 37798 points, le Nasdaq100 0.04% alors que le S&P500 a cédé 0.21% à 5051 points.



Le CAC40 devrait néanmoins reprendre quelques couleurs ce matin, les contrats Futures laissant envisager un gain initial de 0.4%.

La séance sera ponctuée par l'indice Final CPI en zone euro à 11h puis les stocks pétroliers à 16h30. Christine Lagarde s'exprimera également à 20h.



En données horaires, la tendance reste baissière sous les 7975 points. Seul le dépassement de cette zone autoriserait le scénario d'une reprise technique avec les 8028 points comme premier objectif.