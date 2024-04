En attendant le rapport mensuel sur l’emploi américain demain, le CAC40 reprend encore un peu de couleur ce matin, tandis que l’indice des prix à la production recule de 1% en zone euro (contre -0.9% le mois dernier).

La tendance est également soutenue par l’automobile et les banques et ce sont les technos et le luxe qui demeurent en retrait.

Le CAC40 grappille actuellement 0.14% à 8164 points et le S&P500 progresse de 0.3% en préouverture.



L’indice Final PMI services était lui aussi meilleur que prévu en zone euro à 51.5 (51.1 précédemment). Les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées à 14h30 avec la balance commerciale américaine.



Au niveau des valeurs, Renault s'adjuge 3.7%, Crédit Agricole 1.2%, BNP Paribas 1.1% et Unibail 1% alors que Cap Gemini cède 1.5%, Téléperformance 1.4%, Carrefour 1.3%, Vinci 1.2% et L'Oréal 1.1%.

Graphiquement, l’indécision perdure. Le sens de sortie des 8100/8200 points pourrait donner quelques indications sur l’orientation à venir.