Emboitant le pas à Wall Street, les places européennes ont ouvert dans le rouge ce matin, les dernières statistiques américaines meilleures que prévu semblant réduire les espoirs de baisse de taux aux Etats-Unis. Le CAC40 tente néanmoins de réduire ses pertes et cède désormais 0.16% à 8089 points (contre un plus bas à 8042 points).

Le S&P500 récupère quant à lui 0.25% en préouverture.



Du côté des statistiques, les commandes de biens durables seront publiées à 14h30 et l’indice de confiance du Michigan à 16h.



Au niveau des valeurs, Renault Grimpe de 3.6%, Téléperformance gagne 1.6%, Stellantis 0.7% et LVMH 0.4% alors que STM cède 1.1%, Airbus et Société Générale 1%, Thalès 0.7%.

En données horaires, la dynamique reste baissière sous les 8140 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. Le sens de sortie des 8042/8141 points devrait être déterminant.