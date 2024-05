Malgré le bond de 9.3% de Nvidia, la bourse de Paris a rendu la quasi intégralité de ses gains hier après-midi, suite à la parution de statistiques américaines bien meilleures que prévu. Le CAC40 a ainsi terminé en timide hausse de 0.13% à 8102 points.



Au niveau des valeurs, Cap Gemini s'est adjugée 2.75%, Publicis 1.86%, Legrand 1.57%, Saint Gobain 1.55% et Safran 1.3% tandis qu'Eurofins a perdu 3.61%, Téléperformance 2.85%, Edenred 2.27% et Dassault Systèmes.



Outre-Atlantique, les bonnes statistiques ont engendré une hausse des rendements obligataires et pesé sur la tendance. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 215K, contre 223K la semaine dernière et les indices Flash PMI manufacturier et services, à respectivement 50.9 et 54.8 (50 et 51.3 précédemment), faisant redouter que la Fed ne soit pas pressée avant de baisser ses taux.

Le Dow Jones a clôturé en forte baisse de 1.53% à 39065 points, lesté également par Boeing (-7.55%). Le S&P500 a perdu 0.74% à 5267 points et le Nasdaq100 0.44%.



L'indice parisien devrait ainsi subir de nouveaux dégagements ce matin, les contrats Futures s'inscrivant en baisse de 0.4%.

En données horaires, la configuration reste dégradée. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, le CAC40 pourrait poursuivre sur sa lancée en direction des 8033/8000 points.