BioArctic AB (publ) : Hausse de volatilité

Cours d'entrée : 71.6SEK | Objectif : 86SEK | Stop : 64.8SEK | Potentiel : 20.11% Les opérateurs se sont intéressés de nouveau à BioArctic AB (publ). La configuration technique apparaît désormais positive sur le court terme avec un nouveau potentiel de libéré.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 86 SEK. Points forts La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Sous-secteur Recherche biotechnologique et médicale - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BIOARCTIC AB (PUBL) -23.50% 661 LONZA GROUP 31.60% 35 637 MODERNA, INC. 266.41% 29 698 SEATTLE GENETICS, INC. 37.55% 27 515 IQVIA HOLDINGS INC. -8.83% 26 460 CELLTRION, INC. 17.68% 23 204 INCYTE CORPORATION 10.47% 20 968 ALNYLAM PHARMACEUTICALS, IN.. 23.65% 16 634 GALAPAGOS NV 10.19% 14 282 BIO-TECHNE CORPORATION 18.47% 10 198 QIAGEN N.V. 25.00% 9 659

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (SEK) CA 2020 52,5 M EBIT 2020 -203 M Résultat net 2020 -186 M Trésorerie 2020 912 M Rendement 2020 - PER 2020 -45,0x PER 2021 -47,5x VE / CA2020 104x VE / CA2021 48,8x Capitalisation 6 393 M Prochain événement sur BIOARCTIC AB (PUBL) 10/07/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 172,00 SEK Dernier Cours de Cloture 72,60 SEK Ecart / Objectif Haut 175% Ecart / Objectif Moyen 137% Ecart / Objectif Bas 98,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Gunilla Christina Osswald President & Chief Executive Officer Wenche Nelly A. Rolfsen Sandsborg Chairman Jan P. Mattsson Chief Financial Officer & Vice President-Finance Christer Möller Chief Scientific Officer Tomas Odergren Chief Medical Officer