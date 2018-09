Etape de repos Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5422 PTS/ 5504 PTS



Les valeurs pétrolières réalisent tout de même une bonne séance avec des hausses de 1.8% pour TechnipFMC et 1.15% pour Total.



Au cours de la session, les investisseurs prendront connaissance à 15h de l'indice CaseShiller (prix des maisons) puis à 16h de l'indice manufacturier de Richmond et enfin, de l'indice de la Conference Board. Les premiers échanges sur les Futures annoncent une ouverture stable.



Techniquement, en données horaires, les cours ont entamé une phase de consolidation logique. La question réside sur la profondeur du repli, donc de la solidité du courant acheteur et les prochaines séances devraient pouvoir en donner une réponse. Il faudra une intensification de ce consensus haussier pour franchir la ligne des 5500 points et viser 5550 points. A contrario, un glissement de l'indice pourrait s'étendre jusqu’à 5420 points sans détériorer grandement la configuration actuelle.

