A quelques semaines du Carnaval de Rio, la fête bat son plein sur la bourse brésilienne. Les actions brésiliennes entament leur 4ème année de hausse, avec un score 2019 (+7.4%) décrivant bien l’euphorie actuelle. Cette performance s’inscrit après les 15% de gain sur 2018, l'iBovespa étant un des rares indices à finir dans le vert au cours de cette période. La prise de pouvoir de Bolsonaro le premier janvier a conforté les initiatives des investisseurs.



Le programme du gouvernement ultra libéral se veut très ambitieux, faisant monter le taux d’attente du peuple brésilien à des niveaux jamais atteints. La réforme des retraites constitue une priorité qui va en parallèle de la mise en oeuvre d’un vaste programme de privatisations.

De ce fait, les services aux collectivités explosent en ce début d’année, à l’image de Saneamento (distribution et traitements des eaux) et Centrais Electricas Brasileiras (électricité), détenues majoritairement par l’Etat brésilien. Ces deux compagnies connaissent des progressions proches de 30%.



Techniquement en données journalières, les cours de l'indice de Sao Paulo connaissent une extraction haussière dynamique depuis la sortie d’une zone de distribution comprise en 85 000 et 89 820 points. Le franchissement haussier a déclenché un mouvement en mode catapulte. L’indice pourrait trouver un premier blocage depuis son extension car, en appliquant l’effet balançoire, la sortie du canal latéral donnait une cible avoisinant des 94 500 points. Par conséquent, un repli vers les 90 000 points en forme de pullback constitue une éventualité, à ce stade de la configuration graphique.



Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019

