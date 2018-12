Le Brésil, champion du monde 2018 Envoyer par e-mail :

L’enthousiasme des investisseurs persiste donc après l’élection de Jair Bolsonaro avec un programme politico-économique basé sur les privatisations, la réforme des retraites, la lutte contre la corruption et l’insécurité. Depuis son élection, le secteur de la consommation réalise le meilleur parcours alors que les valeurs liées aux matières premières consolident, à l’image de Vale (-7%).



Techniquement, en données journalières, l’indice brésilien garde le cap de la hausse. La cible psychologique des 90 000 points a récemment été touchée et l’orientation des moyennes mobiles quotidiennes ne donne aucun signe d’essoufflement. Il convient néanmoins de surveiller le comportement des cours à proximité de cette résistance. Cette dernière avait déjà servi de prétexte à des prises de bénéfices début novembre. Un nouveau repli pourrait confirmer la pertinence de la zone et inciter l'indice à revenir sur 86 000 points. Il faudrait un redémarrage haussier, au-delà des 90 000 points, pour viser une nouvelle cible à proximité des 92 000 points.

