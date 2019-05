Oscillations cadrées, sans tendance directionnelle Envoyer par e-mail :

Au cours de cette reprise, certaines valeurs affichent des scores exceptionnels comme Gol Lindhas Aeras Intelingentes (transport aérien) qui gagne 18%. Companhia Siderurgica Nacional (sidérurgie) reprend également 18% permettant à cette société de consolider sa première place, en termes de performance 2019, avec un cumul de 106%.



Graphiquement, en données journalières, les cours se maintiennent dans un couloir horizontal, cadré à la hausse par la borne symbolique des 100 000 points et à la baisse par le support des 90 000 points. Le trend s’est élargi avec la récente baisse sur la ligne inférieure mais à son contact, l'indice a réussi une relance dynamique à 96 200 points.

Pour espérer un retour en direction du pic historique, il faudrait se débarrasser de la résistance des 97 370 points, pas chose facile dans le contexte actuel. En effet, l’idée prédominante reste qu'avec le croisement baissier des moyennes mobiles, les chances de revenir tester la ligne intermédiaire des 92 875 points paraissent sérieuses, mais la configuration ne déborderait pas du cadre graphique prédéfini.

