Coup de froid dans le Nord Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 11/12/2018 | 12:16





L’indice OMX nordic 40, qui agrège les 40 plus grosses valeurs de la Suède, la Finlande et le Danemark, a baissé de 4% sur le dernier mois glissant. Au cours de cette période, Essity (ustensiles de maison en papiers) grimpe de 6% et Genmab (biotechnologie) de 4%. H&M monte aussi sur le podium, avec une avancée de 2.5%. En revanche, Swedish Match (tabac) ferme le palmarès, avec une perte de 21%.



Techniquement, en données quotidiennes, les cours tentent un rebond depuis la zone pertinente des 1415 points, déjà testée à trois reprises sur les deux derniers mois. L’orientation des moyennes mobiles ne laisse pas de doute sur la tendance de fonds très négative sous les 1480/1500 points. Il faudrait un dépassement de cette résistance pour neutraliser la configuration actuelle.

Le challenge apparaît de taille. En cas de fragilisation complémentaire, la cassure des 1410/1400 points ouvrirait la voie à une nouvelle cible baissière proche de 1350 points.



Les valeurs du nord de l'Europe n’échappent à la tempête boursière. Les pressions sur le continent (Brexit, Italie, France) se cumulent avec les perspectives baissières sur le commerce international.L’indice OMX nordic 40, qui agrège les 40 plus grosses valeurs de la Suède, la Finlande et le Danemark, a baissé de 4% sur le dernier mois glissant. Au cours de cette période, Essity (ustensiles de maison en papiers) grimpe de 6% et Genmab (biotechnologie) de 4%. H&M monte aussi sur le podium, avec une avancée de 2.5%. En revanche, Swedish Match (tabac) ferme le palmarès, avec une perte de 21%.Techniquement, en données quotidiennes, les cours tentent un rebond depuis la zone pertinente des 1415 points, déjà testée à trois reprises sur les deux derniers mois. L’orientation des moyennes mobiles ne laisse pas de doute sur la tendance de fonds très négative sous les 1480/1500 points. Il faudrait un dépassement de cette résistance pour neutraliser la configuration actuelle.Le challenge apparaît de taille. En cas de fragilisation complémentaire, la cassure des 1410/1400 points ouvrirait la voie à une nouvelle cible baissière proche de 1350 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.