Les marchés actions américains ont échoué à enquiller une dixième semaine de gains. L'année 2024 commence donc en baisse, à Wall Street comme ailleurs, après un rallye haussier effréné qui avait débuté le 30 octobre. Pour démarrer la semaine, on fait un point général sur les banques centrales, toujours elles, la politique aux Etats-Unis, en Chine et à Taïwan et sur les dernières actualités du marché : les premiers résultats d'entreprises, la rechute de Boeing et le début de semaine poussif en Asie.

La première semaine boursière de l'année a été marquée par une majorité de baisses sur les indices actions. Après les gains copieux des mois de novembre et de décembre, les investisseurs ont semblé puiser dans la bible, ou chez Céline Dion, le principe selon lequel les premiers seront les derniers. Le très prolifique Nasdaq 100, qui a gagné plus de 50% l'année dernière, a donc chuté de 3,1%. Le CAC40 a perdu 1,6%, le S&P500 a cédé 1,5%, le FTSE 100 était en baisse de 0,6% et le Nikkei 225 japonais 0,3%. Quelques indices riches en valeurs défensives, comme le SMI Suisse (+0,4%), en ont profité pour se distinguer en affichant une performance hebdomadaire positive. On note quand même une clôture en très légère hausse à Wall Street vendredi, qui évite par exemple au Nasdaq 100 de poursuivre une série de cinq baisses de rang.

Que s'est-il passé la semaine dernière pour que l'euphorie de l'automne cède la place à un début de spleen hivernal ? Les investisseurs ont ramené le curseur de leurs prévisions sur des niveaux un peu plus raisonnables, en particulier concernant l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed et de la BCE. Jusqu'à une date récente, le marché avait une approche très optimiste, en imaginant que la modération de l'inflation allait permettre aux banques centrales de réduire leurs taux à tours de bras cette année. Je rappelle que les baisses de taux réduisent le coût de l'argent, ce qui a des effets positifs pour l'activité économique. Depuis quelques jours, sans doute à cause des bonnes résolutions de la nouvelle année, les prévisions sont devenues plus mesurées. Et plus proches, aussi, de ce qu'annoncent les banques centrales depuis plusieurs semaines : il y aura probablement des baisses de taux, mais moins rapides et moins fortes que ce que prévoit le marché. Il n'empêche, après quelques fluctuations la semaine dernière, la probabilité de voir la Fed réduire ses taux pour la première fois dès la réunion du mois de mars reste majoritaire, à environ 64%. Alors évidemment, c'est moins bien que les pourcentages euphoriques de 90% qui circulaient mi-décembre, mais la tendance de fond est inchangée.

Mais il y a d'autres facteurs de prudence actuellement, en partie parce que les financiers sont encore en train de quantifier un certain nombre de risques spécifiques à 2024. Sur le haut de la pile, on retrouve deux dossiers bien connus. D'abord, l'élection présidentielle américaine de 2024, avec une tension qui a déjà commencé à monter entre les camps démocrate et républicain. Donald Trump a de bonnes chances d'affronter à nouveau un Joe Biden qui n'est pas très populaire, en dépit de la vigueur de l'économie américaine. Ensuite, le second facteur de prudence est la situation en Chine et plus spécifiquement les relations avec Taïwan, l'atelier technologique du monde. Taïwan où se tiendra le weekend prochain un double scrutin présidentiel et législatif, avec des enjeux considérables.

Finalement, 2024 ne sera pas si différent de 2023 : l'actualité financière restera dominée par les Etats-Unis et la Chine. Et l'Europe se retrouvera, encore, un peu écrasée entre les deux puissances et risque de continuer à jouer les seconds rôles.

Les informations à connaître pour démarrer la semaine :

La Chine boursière déprime avec les tensions géopolitiques en amont des élections taïwanaises : la semaine démarre en vive baisse pour plusieurs indices phares, qui reviennent sur leurs planchers de novembre 2022. D'autres, comme le STAR50 de Shanghai, bien rempli en valeurs technologiques, évolue sur un plancher de 5 ans. Par ailleurs (ou pas), Pékin a levé l'interdiction de vente à découvert instaurée l'année dernière, avec le succès que l'on sait.

Aux Etats-Unis, les parlementaires ont pris les devants pour éviter un nouveau capharnaüm budgétaire : un accord bipartisan a été trouvé sur les futures dépenses américaines, plusieurs semaines avant la prochaine date-butoir.

Boeing pensait avoir tourné la page de ses déboires industriels, mais un accident en vol (une cloison qui s'est arrachée et a entraîné la dépressurisation de la cabine) sur un B737MAX 9 neuf d'Alaska Airlines a forcé la FAA à clouer au sol l'appareil, qui enchaîne les calamités.

Les tensions en Mer Rouge et en Libye n'ont pas vraiment permis au pétrole de rebondir, car l'or noir a été tiré vers le bas par la baisse des prix de vente officiels de l'Arabie Saoudite, alors que la demande est en baisse.

Le rendez-vous macroéconomique de la semaine est prévu jeudi avec chiffres de l'inflation de décembre aux Etats-Unis, qui remettront une pièce dans la machine à spéculer sur la date de première baisse de taux de la Fed.

La séance de vendredi, plutôt calme d'habitude, sera (déjà !) le théâtre des premières publications de résultats de grandes entreprises : UnitedHealth, JPMorgan, Bank of America, BlackRock ou Citigroup seront déjà sur le pont.

En Asie Pacifique, le Japon est fermé pour un jour férié. La Chine baisse donc, de 1,3% pour le CSI300 et de 2,3% pour le Hang Seng. La Corée du Sud et l'Inde perdent environ 0,4%, pendant que l'Australie cède 0,5%. Les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers.

Les temps forts économiques du jour

Les commandes d’usines allemandes (8h00) et les ventes de détail européennes (11h00) sont les seules données majeures attendues aujourd’hui. Tout l'agenda ici.

L'euro varie peu à 1,0935 USD. L'once d'or recule légèrement à 2036 USD. Le pétrole reste ferme, avec un Brent de Mer du Nord à 77,76 USD le baril et un brut léger américain WTI à 72,86 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 4,05%. Le bitcoin se négocie à 43 600 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adyen : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 1100 à 1200 EUR. Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 900 à 1200 EUR.

Boliden : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 326 SEK à 313 SEK.

Bouygues : Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 32 à 36,50 EUR.

Burberry Group : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur et réduit l'objectif de cours de 1700 GBX à 1600 GBX.

Capgemini : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 210 à 250 EUR.

Covivio : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 42 à 44 EUR.

Edp Renováveis : Goldman Sachs dégrade sa recommandation de achat à neutre avec un objectif de cours de 19,50 EUR.

Eiffage : Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 102,50 à 103,50 EUR.

Elia Group : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours réduit de 140 EUR à 135 EUR.

Endesa : Goldman Sachs passe de neutre à achat avec un objectif de cours relevé de 22 EUR à 24,50 EUR.

Fortum : Goldman Sachs passe d'achat à neutre avec un objectif de cours réduit de 15,60 EUR à 15,20 EUR.

Galp Energia : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 13,90 EUR à 12,80 EUR.

Geberit : HSBC passe de réduire à conserver avec un objectif de cours relevé de 400 à 481 CHF. Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 311 à 294 CHF.

Gecina : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 95 EUR à 90 EUR.

Konecranes : SEB Bank passe de acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 38 à 41 EUR.

Nestlé : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 130 CHF à 120 CHF.

Pernod Ricard : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 178 à 155 EUR.

Publicis Groupe : Macquarie passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 80 à 94 EUR.

Puma : RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 70 à 64 EUR.

Qt Group : Inderes dégrade sa recommandation de achat à alléger avec un objectif de cours de 65 EUR.

Redeia Corporacion : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 14 EUR à 16 EUR.

Saint-Gobain : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 80 à 90 EUR.

Sanofi : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 95 à 105 EUR.

Sodexo : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 120 à 119 EUR.

Softwareone Holding : Baader Helvea passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours réduit de 18,50 CHF à 18 CHF.

Spie : Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 29 à 32,50 EUR.

Swatch Group : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 300 à 240 CHF. RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur et réduit l'objectif de cours de 260 à 250 CHF.

Temenos : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 70 à 90 CHF.

Totalenergies : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un prix cible réduit de 74,70 à 72,40 EUR.

Umicore : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 29 à 26,50 EUR.

Vicat : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 32 à 37 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Frédéric Arnault nommé PDG de LVMH Montres.

Stellantis renonce à la publicité pour le Super Bowl 2024 en raison d'un marché difficile.

CGI aurait un œil sur les activités digitales historiques d’Atos, logées dans Eviden.

La Commission européenne a donné son feu vert à la reprise du groupe Casino par un consortium emmené par l'homme d'affaires Daniel Kretinsky.

L’Olympique Lyonnais signe les Brésiliens Lucas Perri et Adryelson jusqu’en 2028.

CBo Territoria finalise la cession à la SHLMR de 133 lots résidentiels situés à Beauséjour.

Geneuro nomme Anke Post directrice médicale, en remplacement de David Leppert qui part à la retraite.

Les principales publications du jour : Lexibook...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)