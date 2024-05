Les autorités serbes et la société d'investissement de Jared Kushner, Affinity Global Development, basée aux États-Unis, ont signé mercredi un contrat de bail de 99 ans, permettant à la société de rénover deux bâtiments qui abritaient le quartier général de l'ancienne armée populaire yougoslave.

Le ministère serbe de la construction a déclaré dans un communiqué que la "société américaine réputée" liée à Kushner, le gendre de l'ancien président américain Donald Trump, avait été choisie pour les travaux qu'il a décrits comme une "revitalisation du complexe."

"Tout (...) sera conforme aux lois serbes, en coopération avec le gouvernement et les institutions concernées (...) qui sont responsables de la planification urbaine et de la protection du patrimoine culturel", a déclaré le ministère.

Elle ne précise pas la valeur de l'investissement, ni la date limite pour son achèvement.

En mars, M. Kushner a annoncé qu'un investissement plus vaste de son Affinity Partners dans les Balkans comprendrait des projets en Albanie et à Belgrade, sur le site des bâtiments du siège, où il y aurait un hôtel, des appartements, des magasins et des espaces de bureaux.

Kushner, un ancien haut conseiller de Trump lorsqu'il était président, a créé la société d'investissement après avoir quitté son poste en 2021. Affinity n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les deux bâtiments ont été endommagés en 1999 lors des bombardements de l'OTAN sur l'ex-Yougoslavie, lancés pour forcer l'homme fort de l'époque, Slobodan Milosevic, à mettre fin à sa répression sanglante contre les Albanais du Kosovo.

La déclaration précise que l'investisseur a accepté de restituer le terrain sans compensation s'il n'achève pas l'investissement dans les délais et de construire un centre commémoratif dédié à toutes les victimes des bombardements de l'OTAN.

Le communiqué cite également Asher Abershera, PDG d'Affinity Global Development, qui a déclaré que des architectes et des concepteurs serbes seraient invités à soumettre des idées pour le centre commémoratif.

À ce jour, plus de 22 000 personnes en Serbie ont signé une pétition appelant à la préservation des bâtiments. Les bâtiments conçus par l'architecte serbe Nikola Dobrovic ont été construits entre 1957 et 1965.

Leur conception est censée ressembler à un canyon de la rivière Sutjeska, dans l'est de la Bosnie, où s'est déroulée en 1943 l'une des principales batailles de la Seconde Guerre mondiale contre les Allemands dans les Balkans. (Reportage d'Aleksandar Vasovic ; Rédaction de Diane Craft)