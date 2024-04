Après Microsoft, Alphabet, Tesla et Apple, Amazon doit faire le job

Les investisseurs sont à nouveau bombardés de résultats d'entreprises aujourd'hui. Thales, Mercedes, Volkswagen, Adidas, HSBC, Capgemini, en attendant Amazon ce soir. Bombardés de statistiques aussi, en Chine, en Europe et aux Etats-Unis. Le tout en attendant la réunion de la Fed demain soir, véritable pivot de la semaine, du mois, voire plus. On passe tout ça en revue ce matin, en faisant un crochet par un curieux phénomène d'échanges tardifs sur les places boursières.