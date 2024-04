Les contrats à terme sur le principal indice boursier canadien ont été modérés mardi, la baisse de l'or ayant compensé le rebond des prix du pétrole. Les investisseurs sont restés prudents avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et les principales données économiques nationales plus tard dans la semaine.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient stables à 6:36 a.m. ET (10:36 GMT).

Les prix de l'or au comptant ont chuté de près de 1% en raison de la hausse du dollar, tandis que les prix du cuivre à Londres ont chuté en raison du ralentissement de la croissance de l'activité manufacturière chinoise. [GOL/] [MET/L]

Les prix du pétrole se sont stabilisés mardi alors que les pourparlers entre Israël et le Hamas ont permis d'espérer un cessez-le-feu même si les attaques de la Mer Rouge se sont poursuivies. [O/R]

De l'autre côté de la frontière, la Réserve fédérale américaine annoncera sa décision sur les taux d'intérêt mercredi après sa réunion de deux jours qui débutera plus tard dans la journée.

Une lecture mensuelle des données du produit intérieur brut (PIB) est attendue au Canada à 8h30 ET, qui fournira plus d'informations sur l'état de l'économie, et amènera les investisseurs à ajuster leurs paris pour une réduction des taux par la banque centrale au début de l'année.

Les données économiques sont au centre des préoccupations des investisseurs depuis que le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a évoqué la possibilité d'une baisse des taux en juin si l'inflation canadienne continuait à diminuer.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,2 % lundi, à 22 011,62, clôturant au-dessus du seuil des 22 000 pour la première fois depuis mardi, grâce à la vigueur des actions liées aux matières premières. [.TO]

Dans les nouvelles corporatives, la Banque Scotia a nommé lundi un vétéran du secteur bancaire, Travis Machen, au poste de chef de la direction et chef de groupe de son unité mondiale des services bancaires et des marchés, à compter du 6 mai.

Les mineurs d'or comme OceanaGold et New Gold, entre autres, devraient publier leurs chiffres trimestriels mardi.

Matières premières à 6:36 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 328,3 $ ; -1,3% [GOL/]

Brut américain : 82,75 $ ; +0,2% [O/R]

Brut Brent : 88,53 $ ; +0,2% [O/R]