Les prix de la plupart des métaux de base ont augmenté mercredi, grâce à un dollar américain plus faible et à un sentiment plus optimiste, stimulé par le dernier effort de Pékin pour soutenir son marché boursier.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,3 % à 8 424 dollars la tonne métrique à 2 h 06 GMT, tandis que le contrat de cuivre de mars le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange est resté stable à 68 140 yuans la tonne métrique.

L'indice du dollar a baissé mercredi, un deuxième jour de baisse après avoir atteint son plus haut niveau en presque trois mois, alors que les données économiques solides et la position hawkish de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt ont soutenu la monnaie américaine.

Un dollar plus faible permet aux non-détenteurs de dollars d'acheter moins cher la matière première dont le prix est fixé par le billet vert.

Dans le même temps, une série de mesures prises par le régulateur chinois pour soutenir les prix des actions après que le marché a plongé à son plus bas niveau depuis cinq ans a stimulé le sentiment.

La production des mines appartenant à Codelco, le mineur de cuivre chilien à court d'argent, a chuté à 1,325 million de tonnes métriques en 2023, a déclaré le directeur général de la société à Reuters mardi, promettant une légère reprise au cours de l'année à venir.

L'aluminium du LME a légèrement augmenté de 0,1% à 2 232 dollars, le nickel a peu changé à 15 920 dollars, le zinc a progressé de 0,4% à 2 441 dollars, le plomb a augmenté de 0,3% à 2 120 dollars et l'étain est resté stable à 25 187 dollars.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 1% à 18 960 yuans la tonne, le zinc a augmenté de 0,2% à 20 565 yuans et l'étain a augmenté de 0,7% à 209 690 yuans, tandis que le plomb a baissé de 0,2% à 16 170 yuans et le nickel a glissé de 0,5% à 123 900 yuans.

