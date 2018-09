Bourse de Paris : Paris perd 0,2% à l'ouverture

Les temps forts économiques du jour

La Fed jouit d'une position plutôt confortable dans le monde des grandes banques centrales. Elle n'a pas à résoudre une équation insoluble comme la Banque du Japon. Elle n'a pas à composer avec des économies disparates comme la Banque centrale européenne. Elle n'est pas sous la menace d'un aléa politique majeur comme la Banque d'Angleterre. Non, la Fed de Jerome Powell a juste besoin d'adapter le rythme du cycle de hausse de taux actuel à la forte dynamique de la croissance de son pays, de donner une trajectoire claire pour sa politique monétaire et de subir quelques bordées de la Maison Blanche.. La banque centrale a porté le niveau des Fed Funds dans la fourchette 2 à 2,25% et les mènera entre 2,25 et 2,50% d'ici la fin de l'année, selon toute vraisemblance en décembre. Elle a aussi indiqué que. La route est donc bien balisée. "Je ne suis pas content", a fait savoir Donald Trump, parce qu'il faut toujours un grincheux. Le Président américain préférerait que l'accent soit mis sur la réduction de la dette ou la création d'emplois et se dit inquiet ses banquiers "semblent aimer augmenter les taux d'intérêt". C'est sans conséquence pour la banque centrale, qui rappelle régulièrement qu'elle fonctionne de façon indépendante et qui le prouve en l'occurrence.Pour les actions, les périodes de resserrement monétaire qui accompagnent le cycle économique sont généralement propices. "Même si l'inflation est souvent présentée comme la bête noire des actions, c'est seulement en cas de surchauffe des prix que les problèmes arrivent", explique Liz Ann Sonders, chez Charles Schwab. "La fin du cycle de resserrement n'est pas encore arrivée, mais la suppression de la référence à une politique accommodante pourrait signaler le début de la fin du cycle de resserrement actuel", estime de son côté Jay H. Bryson, économiste chez Wells Fargo. La Fed est entrée, ou du moins s'est approchée, de la zone à partir de laquelle on parle de "taux neutres", c’est-à-dire le niveau autour duquel la politique monétaire n'a plus ni influence accélératrice ni potentiel de freinage sur l'économie. Vous ne rêvez pas : on parle déjà d'un nouveau cycle aux Etats-Unis ! Une chose est sûre : la Fed est en train de reconstituer son stock de munitions, une bonne nouvelle en cas de coup dur.Beaucoup d'indicateurs aujourd'hui, surtout outre-Atlantique :