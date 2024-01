Les rendements des bons du Trésor ont baissé lundi, les investisseurs profitant de la récente baisse des prix des obligations pour acheter avant les rapports économiques de cette semaine qui pourraient influencer la Réserve fédérale et son évaluation des taux d'intérêt américains.

Les bons du Trésor ont commencé la journée en suivant les obligations européennes, a déclaré Tom di Galoma, directeur général et co-responsable du négoce des taux mondiaux chez BTIG.

"Cela nous tire un peu vers le bas", a-t-il déclaré. "Nous avons commencé à voir des rendements plus faibles pour les bons du Trésor américain et je pense que c'est juste une fonction de la baisse des taux européens.

Après la hausse des obligations 2023 en fin d'année, les rendements des bons du Trésor, qui évoluent à l'inverse de leur prix, ont fortement augmenté la semaine dernière, les responsables des banques centrales ayant repoussé les attentes du marché selon lesquelles la Fed réduirait bientôt ses taux à mesure que l'inflation se ralentirait.

Les contrats à terme sur les Fed funds montrent que la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en mars est tombée à 41,5 %, contre 81 % le 12 janvier, selon l'outil FedWatch du CME Group. La probabilité que le taux cible de la Fed reste dans une fourchette de 5,25 % à 5,50 % est passée de zéro à 15 %.

La semaine dernière, une série d'indicateurs économiques ont montré une certaine résistance malgré des taux d'intérêt élevés, suggérant que la Fed pourrait ne pas adopter une position moins restrictive aussi rapidement que prévu.

Les rendements plus faibles de lundi sont le résultat d'un "retracement de ce que nous avons vu la semaine dernière, lorsque nous avons eu un peu de recul par rapport au rallye du marché que nous avons vu à la fin de l'année dernière", a déclaré Jonathan Mondillo, responsable des revenus fixes pour l'Amérique du Nord chez abrdn.

"Les gestionnaires de portefeuille ont des liquidités à mettre à profit, et les obligations du Trésor constituent une bonne position de stationnement.

Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans ont baissé de 4,8 points de base (pb) à 4,097 %, mais ont encore augmenté de plus de 20 pb par rapport à leur clôture de 3,86 % le dernier jour de négociation de 2023.

Les rendements à deux ans, qui reflètent généralement les attentes du marché en matière d'évolution des taux d'intérêt, ont baissé de 2,5 points de base pour atteindre 4,383 %.

La baisse plus importante des rendements à 10 ans a accentué l'inversion de la courbe des rendements à 2 et 10 ans à -28,8 points de base. La courbe est inversée, les obligations à court terme rapportant plus que les obligations à long terme, depuis juillet 2022. Ce phénomène a toujours précédé les récessions.

Les investisseurs attendent les données du produit intérieur brut pour le quatrième trimestre jeudi, et l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) sur l'inflation vendredi.

Le Trésor vendra 60 milliards de dollars d'obligations à deux ans mardi, 61 milliards de dollars d'obligations à cinq ans mercredi et 41 milliards de dollars d'obligations à sept ans jeudi.