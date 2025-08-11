ArcelorMittal : Oddo BHF ajuste son objectif de cours

Publié le 11/08/2025 à 10:04 - Modifié le 11/08/2025 à 10:10 Partager

Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur ArcelorMittal, Oddo BHF ajuste son objectif de cours de 28 à 29 euros, malgré des prévisions quasi-inchangées après 2025 et avec un atterrissage de dette nette meilleur qu'attendu en fin d'année.



'ArcelorMittal a publié le 31 juillet des résultats trimestriels contrastés', note l'analyste, pointant un EBITDA au plus haut depuis deux ans en Europe, mais au contraire à un plus bas de cinq ans en Amérique du Nord.



A la suite de cette publication et d'indications prudentes du management sur le troisième trimestre, Oddo BHF a réduit de 5% sa prévision d'EBITDA ajusté pour le trimestre en cours à 1,55 milliard de dollars, légèrement sous le consensus.



'Les bénéfices attendus du plan de relance et le durcissement espéré du dispositif protectionniste en Europe sont d'autres éléments qui pourraient soutenir le titre l'an prochain', reconnait l'analyste, qui préfère cependant ses pairs SSAB et Voestalpine.