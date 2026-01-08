Bluelinea en croissance annuelle

Le spécialiste de la silver économie a fait part d'un chiffre d'affaires 2025 en croissance de 9%, à 10,27 millions d'euros.

Cette progression est principalement à mettre au profit de l'activité Serenea en Etablissements, qui enregistre un bond de 30% et compense le repli (-3%) de l'activité Senior & Domicile autour de la plateforme " Help ".



Afin de retrouver une dynamique de croissance face à une concurrence toujours vive, Bluelinea travaille simultanément sur l'optimisation de ses ventes directes (refonte du site Internet et amélioration de son référencement) et indirectes (recrutements de 2 nouveaux commerciaux) tout en explorant les opportunités de synergies commerciales avec le Groupe APICIL.



Bluelinea a tout dernièrement renforcé son Directoire avec la nomination de David Guyard en tant que président et de deux nouveaux membres, Mireille Fassler (directrice de l'organisation et des Ressources Internes) et Stéphane Coppi (directeur administratif et financier).