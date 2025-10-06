Jusqu'à ce matin, je me demandais d'où pourrait bien venir le retournement haussier attendu sur le dollar index. La réponse est tombée : de la baisse de l'euro pardi ! On remerciera la France et plus précisément Sébastien Lecornu avec sa démission surprise qui a mis un peu plus le bazar dans un pays déjà chahuté depuis la dissolution de juin 2024.

Toute la semaine dernière, je me suis creusé les méninges pour identifier les raisons qui pourraient pousser les investisseurs à se repositionner sur le dollar américain. J’avais bien quelques pistes un peu bateau du genre « ça ne peut pas baisser plus », ou « Trump est redevenu un président posé » mais entre-nous, je n’y croyais pas moi-même. Parfois, il suffit d’attendre que la raison vous tombe toute cuite, alors même que vous ne vous y attendiez pas. La démission de notre premier ministre le plus court de l’histoire de la 5éme République a provoqué différents remous dont la baisse de l’euro qui se prend un petite avoinée contre presque toute les autres devises du G10, exception faite du JPY (merci Sanae Takaichi). Mécaniquement, le dollar index reprend quelques couleur même si le chemin de la rédemption est long et parsemé d’embûches. Pour valider une figure de retournement digne de ce nom, il faudra en effet dépasser la barre des 100.25 (on a encore un peu de marge donc). En attendant et si ce n’est déjà fait, il conviendrait à minima de couvrir ses stratégies « short dollar », de placer vos liquidités dans cette devise pour bénéficier à la fois du carry et de l’appréciation attendue de la monnaie tout en renforçant éventuellement votre exposition au billet vert par l’investissement en valeurs américaines (à ce propos, notre portefeuille réel Investisseur USA est une très bonne porte d’entrée si vous souhaitez être accompagné dans vos choix d’investissement).

Parallèlement, une hausse du dollar semble difficilement compatible avec le scénario d’une baisse des taux longs comme en témoigne l’évolution de ces deux actifs représentés ci-dessous. Nous vous invitons donc à surveiller avec attention le comportement du 10 ans américain autour des 4.20% dont le dépassement devrait ouvrir les 4.29% et alimenter le rebond du dollar.

Source : Bloomberg

Dans le même temps, l’or a bien profité des turbulences passées et actuelles aux États-Unis (et ailleurs). Même si la corrélation entre le métal jaune et le billet vert est loin d’être aussi belle qu’avec les rendements obligataires, (attention sur le graphique suivant, la courbe de l’or en bleue est inversée), la prudence nous semble de mise.

Source : Bloomberg

Face à une tendance quasi-parabolique, il est facile de perdre le sens des réalités et de s’enflammer à la vue de la plus-value latente sur votre compte de trading, là où le professionnel sait d’expérience que ce genre de mouvement n’est pas tenable sur le long-terme. Une autre manière d’appréhender le phénomène consiste à regarder la tendance de l’or en données hebdomadaires.

La canal en pointillé correspond à la régression linéaire qui prévalait entre 2022 et début 2025. Lorsque les cours ont débordé le second écart-type (ligne supérieure verte en pointillés), un retour à la normale s’est opéré à la faveur d’une consolidation à plat. La configuration actuelle est à l’identique : l’or évolue au-dessus du second écart-type de son canal de régression linéaire en cours depuis 2022 (lignes pleines). Un « simple » retour à la normale renverrait le métal précieux en direction des 3400$ l’once, sauf à consolider une nouvelle fois à plat, le temps que la moyenne rattrape avec le temps les niveaux de l’or.

Source : Bloomberg