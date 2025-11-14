La petite musique d'une absence de baisse de taux de la Fed en décembre est en train de monter à Wall Street… Elle vient s'ajouter à un scénario de super-cycle économique dopé à l'IA qui patine un peu. Ça fait beaucoup pour le marché boursier, qui a enregistré jeudi une séance de baisse assez marquée, en particulier du côté des valeurs technologiques.

La Fed réduira-t-elle ses taux en décembre ? Le camp de ceux qui répondent "non" a brutalement enflé ces dernières 48h00. A tel point que sur l'outil FedWatch du CME, qui piste les humeurs du marché à partir des contrats à terme, la probabilité d'une baisse de taux est passée de 70% à 52,1% en une semaine. Le courant n'est pas encore majoritaire, mais il n'a jamais été aussi proche de l'être. Un mois en arrière, la probabilité d'une absence de baisse de taux n'atteignait que 5,5% et la faction Trump poussait même pour un double assouplissement monétaire (c’est-à-dire un mouvement de 50 points de base au lieu des paliers habituels de 25 points).

Entretemps, plusieurs éléments ont changé. En particulier le fait que les autorités monétaires n'ont pas eu accès à des données économiques fiables depuis un mois à cause du shutdown. Notre Mister-Macro maison chez Zonebourse, Antoine Alves, l'a expliqué dans un papier hier. Il faut ajouter à cela le renforcement des craintes inflationnistes. Et les rumeurs des discussions en cours au sein de l'administration Trump pour réduire les droits de douane sur certains produits agricoles, notamment en provenance d'Amérique Latine, ne font qu'amplifier ce mouvement. Ne sont-elles pas le signe d'une crainte d'une poursuite de l'envolée des prix aux Etats-Unis ? La Maison Blanche a répliqué que non, que c'est juste une politique pragmatique et adaptative. Les financiers ne sont pas des perdreaux de l'année : ils n'achètent pas l'explication.

Ces nuances dans la politique monétaire sont importantes parce que la baisse des taux américains est l'un des moteurs au long cours de la hausse des actions. S'il se grippe réellement, il force les investisseurs à revoir certains de leurs paris de moyen terme. Pile au moment où ils sécurisent leurs gains de l'année en prenant des bénéfices sur les success-story un peu trop rapides de l'IA. Ce double effet négatif a conduit le Nasdaq 100 en baisse de 2% hier, lors d'une cinquième baisse en six séances. L'indice technologique américain accuse 4,5% de repli par rapport à son record du 29 octobre. Techniquement, on se rapproche de ce que les professionnels appellent une consolidation, c’est-à-dire une phase de baisse assez marquée. Une consolidation est un mouvement de repli dans une tendance haussière. Mais si elle va plus loin, c’est-à-dire plus bas, elle devient une correction, plus rare et plus douloureuse.

Cette séance de vendredi présente de forts enjeux pour les investisseurs, parce qu'une mauvaise journée verrait le Nasdaq 100 afficher une perte de plus de 5% par rapport à ses pics récents, ce qui pourrait amplifier la consolidation. En la matière, les prophéties du marché sont parfois auto-réalisatrices.

Pour revenir au court terme, la Chine a annoncé cette nuit des ventes de détail plus dynamiques que prévu en octobre, mais une production industrielle décevante. L'économie chinoise a toujours du mal à se redresser, d'autant que le marché immobilier est encore un poids mort pour Pékin, comme l'a avoué il y a quelques heures un haut dirigeant. Du côté du pétrole, le baril a rebondi assez nettement sur fond de durcissement des sanctions américaines vis-à-vis de la Russie. Sur le marché des changes, la livre sterling a poursuivi sa décrue alors que le gouvernement britannique tergiverse sur le financement de son budget, avec une rumeur d'abandon des projets de hausse des impôts qui circule.

En Asie Pacifique, tous les indices terminent la semaine en berne après le net reflux des actions américaines. La Corée du Sud paie un lourd tribut (-3,8% pour le KOSPI) à cause de sa surexposition à quelques grands noms de la technologie, sévèrement attaqués vendredi. Les indicateurs avancés sont baissiers en Europe.

Alstom : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 26 EUR à 27 EUR.

ArcelorMittal : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 38 à 39 EUR.

Arkema : Bernstein reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 50 à 49 EUR.

Banca Monte Dei Paschi Di Siena : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 9,16 à 10,10 EUR.

Banco Bpm : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 13,15 EUR à 13,28 EUR.

BPER Banca : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 11,55 EUR à 11,60 EUR.

Eiffage : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 130 à 131 EUR.

Engie : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 20,40 à 22,30 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 21 à 24 EUR.

Fortum Oyj : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 15 à 18 EUR.

Geberit : Citi reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 600 à 650 CHF.

Intesa Sanpaolo : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 6,52 EUR à 6,46 EUR.

KBC Groupe : JP Morgan reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 106 à 110 EUR.

Logitech International : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 115 CHF.

Mediobanca : Keefe Bruyette & Woods passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 19,29 EUR à 21,75 EUR.

Nordic Semiconductor : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 140 NOK.

Orsted : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 120 DKK à 145 DKK.

Rexel : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 27,50 à 39,50 EUR.

Shell : Baptista Research passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 79,20 à 80 USD.

Sonae : AS Independent Research passe de neutre à vendre avec un objectif de cours de 1,25 EUR.

Técnicas Reunidas : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 30 à 36 EUR.

Alstom réalise un résultat net part du Groupe de 220 MEUR au premier semestre.

Eiffage confirme ses prévisions 2025, avec un impact négatif de la contribution fiscale exceptionnelle en France.

Vallourec prévoit une baisse de son RBE en 2025

Ubisoft décale la publication de ses résultats semestriels et fait suspendre son cours de bourse.

JCDecaux étend son contrat avec le métro de São Paulo.

Rubis Energie met en place un crédit syndiqué inaugural de 1,1 milliard d’euros.

Argan inaugure un site logistique au sud de Rennes.

Mersen sélectionné par CATL comme fournisseur de protection électrique de leurs systèmes de batteries.

MaaT Pharma lance une augmentation de capital d’un montant d’environ 9 millions d’euros.

Le plan de continuation d'Adomos validé par le tribunal.

Les principales publications du jour : Bastide, Gérard Perrier, Prologue, Poxel, Claranova, IT Link, Innelec, Touax, Aures…

