Alexei Borisovich Miller est un homme d'affaires russe qui a été à la tête de 16 entreprises différentes. Actuellement, M. Miller occupe le poste de président de Gazprombank OJSC, président de SOGAZ JSC, président de Gazprom-Media Holding OJSC, président de Rosippodromy OAO, président de Russian Hippodromes OJSC, président et président de l'Ibc International Business Congress eV, président du conseil d'administration de New Technologies of Gas Industry, président de Gazprom Neft PJSC, président du fonds de pension non étatique GAZFOND JSC, président de The Gazpromavia Aviation Co. Ltd, président du conseil de surveillance de Gazprom Neft International SA, vice-président et président du conseil de gestion de Gazprom PJSC et vice-président et président du conseil de gestion de Shtokman Development AG. Il est également président de l'Université d'État d'économie de Saint-Pétersbourg et membre du conseil d'administration de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs Ass of Employ et siège au conseil d'administration de 12 autres sociétés. Dans le passé, il a été président de Rosgeologia OAO, directeur général de Baltic Pipeline System, directeur du développement et des investissements de Sea Port of Saint-Petersburg JSC et directeur du développement de Morskoy Portovyi Servis ZAO. Alexei Borisovich Miller est titulaire d'un doctorat et d'un diplôme de premier cycle de l'université d'économie et de finance de Saint-Pétersbourg.

Principales sociétés GAZPROM NEFT Président GAZPROM Directeur Général