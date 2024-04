Aldeyra Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie qui se consacre à la découverte de thérapies conçues pour traiter les maladies à médiation immunitaire. Les produits candidats de la société comprennent les modulateurs des espèces aldéhydes réactives (RASP) ADX-629, ADX-246, ADX-248 et des molécules chimiquement apparentées pour le traitement des maladies systémiques et rétiniennes à médiation immunitaire. Ses produits candidats avant commercialisation sont le reproxalap, un modulateur RASP pour le traitement potentiel de la sécheresse oculaire et de la conjonctivite allergique, et l'ADX-2191, une nouvelle formulation de méthotrexate intravitréen pour le traitement de la vitréorétinopathie proliférative et de la rétinite pigmentaire. Son ADX-629, un modulateur de RASP administré par voie orale, est en cours de développement clinique pour la dermatite atopique, le syndrome néphrotique idiopathique, l'hépatite modérée associée à l'alcool, la toux chronique et le syndrome de Sjogren-Larsson. Sa plateforme préclinique RASP comprend ADX-246 et ADX-248 en développement pour les maladies métaboliques, rétiniennes et inflammatoires systémiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale