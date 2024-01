Allakos Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique. La société développe des produits thérapeutiques qui ciblent les récepteurs immunomodulateurs présents sur les cellules effectrices immunitaires impliquées dans les allergies, les maladies inflammatoires et les maladies prolifératives. Ses anticorps avancés sont le lirentelimab (AK002) et l'AK006. L'AK002 cible sélectivement les mastocytes et les éosinophiles, deux types de globules blancs répartis dans l'organisme et jouant un rôle central dans la réponse inflammatoire. L'AK002 est développé pour le traitement de l'œsophagite à éosinophiles (EoE), de la gastrite à éosinophiles, de la duodénite à éosinophiles (EoD), de la dermatite atopique, de l'urticaire chronique spontanée et pour d'autres indications. AK006 cible Siglec-6, un récepteur inhibiteur exprimé sélectivement sur les mastocytes. Des études précliniques sont en cours avec l'AK007, qui est conçu pour bloquer l'interaction connue du ligand avec le Siglec-10. Elle développe également d'autres anticorps ciblant des récepteurs inhibiteurs exprimés sur des cellules immunitaires clés responsables de maladies.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale