Alstom : Danone, TotalEnergies, Neoen... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

Le 02 janvier 2024 à 08:54 Partager

Adocia

Adocia a affiché de loin la plus forte hausse du marché SRD en 2023. La biotech spécialisée dans le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques a atteint un plus haut à 16,16 euros fin aout. Le cours a décollé après l'annonce début juillet de la signature d'un accord d'exclusivité au profit de Sanofi sur son produit M1Pram, qui vise à devenir l'insuline rapide de référence pour le diabète et l'obésité. Le titre s'est régulièrement illustré par la suite comme plus forte hausse du marché SRD.



Alstom

L'action Alstom a affiché la plus mauvaise performance du CAC 40 en 2023. Jusqu'à son éjection du CAC40 le 18 décembre, la dernière place de l'indice parisien était occupée par Worldline, dont le titre a reculé de 57% depuis début 2023. Le spécialiste du ferroviaire a connu une journée noire en Bourse le 5 octobre – dévissant de près de 37% - après avoir nettement abaissé son objectif de objectif annuel de cash-flow libre. Ce dernier est désormais anticipé entre -500 et -750 millions d'euros.



Danone

Danone annonce ce mardi la signature d'un accord pour vendre ses activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis à Platinum Equity, une société d'investissement basée outre-Atlantique. Cette cession s'inscrit dans la revue de portefeuille et le programme de rotation d'actifs annoncés en mars 2022 dans le cadre de la stratégie Renew Danone.



Neoen

Neoen, l'un des principaux producteurs mondiaux d'énergie exclusivement renouvelable, a lancé en décembre 2023 la construction de ses trois premiers actifs en Italie. Ces trois centrales solaires, d'une puissance totale de 24,7 MWc, sont situées en Lombardie (8 MWc et 7,6 MWc) et dans la région des Marches (9,1 MWc). Conformément à son modèle, Neoen a développé ces projets et en sera l'unique propriétaire. La construction de ces centrales a été confiée à Intec Energy Solutions, un EPC spécialisé dans la construction de parcs photovoltaïques, dans le cadre d'un contrat " clé en main".



Stellantis

Le constructeur a fini 2023 en tant que plus forte hausse des indices SBF 120 et CAC 40, distançant nettement son challenger au sein du CAC 40, Saint-Gobain (+46,02%). Stellantis a accumulé les bonnes nouvelles en termes de résultats financiers sur les 12 derniers mois, après une année 2022 elle-même exceptionnelle. Le groupe a enthousiasmé les investisseurs en accentuant sa transition vers l'électrique. Bank of America s'attend ainsi à ce qu'il soit le champion européen de la croissance pour les véhicules électriques avec batterie en 2024.



Technicolor

Suite à la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée visant ses titres, le groupe spécialisé dans les effets spéciaux Technicolor Creative Studios a demandé la suspension de la cotation de ses actions à Euronext Paris à compter de ce jour et jusqu'à la mise en œuvre du retrait obligatoire.



TotalEnergies

TotalEnergies annonce le démarrage de la production de la deuxième phase de développement du champ de Mero, situé sur le bloc de Libra, à plus de 180 kilomètres au large de Rio de Janeiro, au Brésil, dans le bassin pré-salifère de Santos. Approuvée en juin 2019, cette deuxième phase, dite " Mero 2 ", comporte une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, le FPSO Sepetiba, d'une capacité de production de 180 000 barils de pétrole par jour (b/j).