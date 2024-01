Arcutis Biotherapeutics, Inc. a annoncé de nouvelles données sur la réponse individuelle des patients montrant que la grande majorité des personnes (91,5 %) traitées avec la crème expérimentale roflumilast 0,15 % ont connu une amélioration mesurable de l'indice de surface et de gravité de l'eczéma (EASI) en 4 semaines. De nouvelles analyses groupées de deux études pivotales de phase 3 (INTEGUMENT-1 et INTEGUMENT-2) ont été présentées lors de la 2024 Winter Clinical Dermatology Conference ? Le roflumilast crème 0,15 % est une crème sans stéroïdes à prise unique quotidienne, étudiée chez les adultes et les enfants de 6 ans et plus atteints de dermatite atopique.

À la semaine 4, un pourcentage statistiquement plus élevé de patients a atteint une réduction de 50 % des scores EASI (EASI-50), avec 69,2 % des patients traités avec la crème de roflumilast contre 44,4 % de ceux traités avec le véhicule (pPoster Details Roflumilast Cream 0.15% in Patients With Atopic Dermatitis : Réponses individuelles des patients à l'EASI : Pooled INTEGUMENT 1 and INTEGUMENT 2 Phase 3 Trials Simpson, E et al. La dermatite atopique est le type d'eczéma le plus courant, affectant environ 9,6 millions d'enfants et 16,5 millions d'adultes aux États-Unis. Elle se caractérise par un défaut de la barrière cutanée, qui permet aux allergènes et autres irritants de pénétrer dans la peau, entraînant une réaction immunitaire et une inflammation.

Cette réaction se traduit par une éruption cutanée rouge, accompagnée de démangeaisons, qui apparaît le plus souvent sur le visage, les bras et les jambes et qui, dans certains cas, couvre la moitié du corps ou plus. La crème roflumilast est un inhibiteur topique de la phosphodiestérase-4 (PDE4) de nouvelle génération. LA PDE4 ?

est une enzyme intracellulaire qui augmente la production de médiateurs pro-inflammatoires et diminue la production de médiateurs anti-inflammatoires. La crème de roflumilast 0,3 % (ZORYVE®) est approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) pour le traitement topique du psoriasis en plaques, y compris les zones intertrigineuses, chez les patients âgés de 6 ans et plus.

La crème de roflumilast expérimentale a été évaluée à des doses plus faibles pour la dermatite atopique : 0,15 % pour les adultes et les enfants âgés de 6 ans et plus et 0,05 % pour les enfants âgés de 2 à 5 ans. La crème de roflumilast 0,15 % est en cours d'examen par la FDA pour le traitement des adultes et des enfants âgés de 6 ans et plus, avec une date d'action prévue par le Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) du 7 juillet 2024. La crème de roflumilast est une crème émolliente non grasse qui s'absorbe rapidement et ne perturbe pas la barrière cutanée.

En outre, la crème au roflumilast ne contient pas d'excipients sensibilisants ou irritants, tels que le propylène glycol, le polyéthylène glycol, l'alcool isopropylique, l'éthanol ou les parfums. ZORYVE (roflumilast) crème 0,3 % est indiqué pour le traitement topique du psoriasis en plaques, y compris les zones intertrigineuses, chez les patients âgés de 6 ans et plus. Les effets indésirables les plus fréquents (= 1 %) sont la diarrhée (3,1 %), les céphalées (2,4 %), l'insomnie (1,4 %), les nausées (1,2 %), la douleur au site d'application (1,0 %), l'infection des voies respiratoires supérieures (1,0 %) et l'infection des voies urinaires (1,0 %).