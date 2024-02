Aurinia Pharmaceuticals Inc. est une société biopharmaceutique canadienne entièrement intégrée. La société se concentre sur la mise au point de thérapies destinées à traiter des populations de patients ciblées dont les besoins médicaux non satisfaits sont importants et qui sont touchées par des maladies auto-immunes, des maladies rénales et des maladies rares. La société a développé LUPKYNIS (voclosporine), une thérapie orale pour le traitement des patients adultes atteints de lupus néphrétique actif (LN) et continue de mener des activités précliniques, cliniques et réglementaires pour soutenir le programme de développement de la voclosporine. LUPKYNIS est un immunosuppresseur inhibiteur de la calcineurine (ICN) qui améliore les résultats à court et à long terme de la LN lorsqu'il est utilisé en association avec le mycophénolate mofétil (MMF) et les stéroïdes. LUPKYNIS réduit l'activation des cytokines et bloque l'expression de l'interleukine IL-2 et les réponses immunitaires médiées par les lymphocytes T. La voclosporine, l'ingrédient actif de LUPKYNIS, est obtenue par la modification d'un seul acide aminé de la molécule de cyclosporine. Son portefeuille de produits comprend AUR200 et AUR300.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale