Clearside Biomedical, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur le développement et la délivrance de thérapies pour les maladies de l'arrière de l'œil à travers l'espace suprachoroïdien (SCS). Sa plateforme d'injection SCS, qui utilise son micro-injecteur SCS, permet une procédure non chirurgicale, reproductible, réalisée en cabinet, pour l'administration ciblée d'une variété de thérapies dans la macula, la rétine ou la choroïde afin de préserver et d'améliorer la vision des patients atteints de maladies oculaires menaçant la vue. L'entreprise se concentre sur le développement de son propre pipeline de produits candidats à base de petites molécules destinés à être administrés via son micro-injecteur SCS, et elle s'associe également à des entreprises développant d'autres thérapies ophtalmiques à administrer à l'aide de sa plateforme d'injection SCS. Son principal produit candidat, XIPERE, est une suspension sans conservateur du corticostéroïde triamcinolone acétonide (TA), formulée pour être administrée par injection suprachoroïdienne. Son pipeline comprend CLS-AX, CLS-301 et la thérapie génique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale