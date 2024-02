eGain Corporation fournit une plateforme de connaissances pour l'engagement des clients. Le Knowledge Hub d'eGain automatise et orchestre l'engagement des clients à travers tous les points de contact. Alimentée par l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse, sa solution cloud sécurisée offre des expériences numériques personnalisées. La société est engagée dans le développement, la licence, la mise en œuvre et le soutien de ses solutions logicielles d'infrastructure de service à la clientèle. Elle offre une solution complète et unifiée organisée en trois hubs - eGain Knowledge Hub, eGain Conversation Hub et eGain Analytics Hub - pour automatiser, augmenter et orchestrer l'engagement des clients dans le domaine du numérique. Son Conversation Hub offre des capacités complètes et évolutives pour la gestion des interactions omnicanales au sein d'un poste de travail moderne et conçu à cet effet. Son Analytics Hub permet aux clients de mesurer, de gérer et d'optimiser leurs opérations de service omnicanal et leurs connaissances. L'entreprise vend principalement à de grandes entreprises, notamment dans le secteur des services financiers.

Secteur Logiciels