Enlivex Therapeutics Ltd est une société israélienne d'immunothérapie de reprogrammation des macrophages en phase clinique qui développe Allocetra, une thérapie cellulaire standard conçue pour reprogrammer les macrophages dans leur état homéostatique. AllocetraTM est une thérapie conçue pour reprogrammer les macrophages dans leur état homéostatique. Des maladies telles que les cancers solides, les septicémies, COVID-19 et bien d'autres reprogramment les macrophages pour les faire sortir de leur état homéostatique. Ces macrophages non homéostatiques contribuent de manière significative à la gravité des maladies respectives. En rétablissant l'homéostasie des macrophages, AllocetraTM a le potentiel de fournir un mécanisme d'action immunothérapeutique pour des indications cliniques menaçant le pronostic vital qui sont définies comme des besoins médicaux non satisfaits, en tant que thérapie autonome ou en combinaison avec des agents thérapeutiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale