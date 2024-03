Erasca, Inc. est une société d'oncologie de précision au stade clinique. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies pour les cancers induits par la voie RAS/MAPK. La société a constitué un portefeuille de produits axés sur la voie RAS/MAPK qu'elle détient ou contrôle à 100 % et qui comprend 12 programmes diagnostiques de modalités divulgués, alignés sur ses trois stratégies thérapeutiques : cibler les nœuds de signalisation clés en amont et en aval de la voie RAS/MAPK ; cibler directement RAS ; et cibler les voies d'échappement qui émergent en réponse au traitement. Le pipeline de la société comprend cinq programmes au stade clinique, tels qu'un inhibiteur pan-RAF, un inhibiteur ERK, un inhibiteur SHP2, un inhibiteur EGFR et un inhibiteur KRAS G12C pénétrant le système nerveux central (SNC), ainsi que sept programmes au stade de la découverte ciblant d'autres moteurs oncogéniques clés. Le principal produit candidat de la société est le naporafenib, conçu pour être un inhibiteur réversible, puissant et sélectif de l'ATP-compétitif de type 2 de la kinase pan-RAF.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale