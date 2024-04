Federated Hermes, Inc. est une société de gestion d'investissements. La société n'a qu'un seul secteur d'activité, à savoir la gestion d'investissements. Elle sponsorise, commercialise et fournit des services liés à l'investissement pour divers produits d'investissement, y compris des sociétés d'investissement sponsorisées et d'autres fonds (Federated Hermes Funds) ; et des comptes séparés, qui comprennent des comptes gérés séparément (SMA), des comptes institutionnels, des fonds sous-conseillés et d'autres produits gérés à la fois sur les marchés nationaux et internationaux. En outre, elle commercialise et fournit des services de gestion et de développement immobilier à diverses sociétés nationales et internationales. La société fournit des services de conseil en investissement à environ 180 fonds Federated Hermes. Elle commercialise ces fonds auprès de clients institutionnels, de banques, de courtiers et d'autres intermédiaires financiers qui les utilisent pour répondre aux besoins de leurs clients, y compris, entre autres, des investisseurs individuels, des entreprises et des régimes de retraite.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds