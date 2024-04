Flex Ltd. fournit un portefeuille de solutions et de services de fabrication. La société opère à travers trois segments : Flex Agility Solutions (FAS) et Flex Reliability Solutions (FRS). Le segment FAS comprend divers marchés finaux, tels que Communications, Enterprise, and Cloud (CEC), y compris l'infrastructure de données, l'infrastructure périphérique et l'infrastructure de communications ; Lifestyle, y compris les appareils ménagers, l'emballage des produits de consommation, l'entretien des sols, la micro-mobilité et l'audio ; et Consumer Devices, y compris les appareils mobiles et les appareils grand public à grande vélocité. Le segment FRS comprend des marchés finaux tels que l'automobile, notamment la mobilité, l'autonomie, la connectivité, l'électrification et les technologies intelligentes ; les solutions de santé, notamment les dispositifs médicaux, l'équipement médical et l'administration de médicaments ; et l'industrie, notamment les biens d'équipement, les dispositifs industriels, les énergies renouvelables et la périphérie du réseau.

Secteur Equipements et pièces électroniques