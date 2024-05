NEW YORK (dpa-AFX) - La banque américaine JPMorgan a dégradé Hellofresh de "surpondérer" à "neutre" et a abaissé son objectif de cours de 8 à 7 euros. En outre, l'analyste Marcus Diebel a attribué le statut de "Negative Catalyst Watch" aux actions de la société de vente par correspondance de boîtes de cuisine dans son étude publiée mercredi. Il a ainsi exprimé son pessimisme pour les résultats trimestriels prévus à la mi-août. Selon lui, le secteur nord-américain des repas préparés est encore loin d'être stabilisé. Au contraire, la situation risque de se détériorer davantage. Diebel estime que ses estimations de résultat opérationnel (Ebitda) pour 2024 et 2025 sont inférieures au consensus du marché./gl/ag

