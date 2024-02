KDDI Corporation est spécialisé dans les prestations de services de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services de télécommunications à destination des particuliers (84,8%) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet et de transmission de données, vente de terminaux et de téléphones mobiles, etc. ; - prestations de services de télécommunications à destination des entreprises (14,8%) : prestations de services réseaux et de services cloud, hébergement de données, etc. ; - autres (0,4%).

Secteur Services de télécommunications sans fil