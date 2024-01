Korea Aerospace Industries Ltd est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication et la vente d'avions. La société exerce ses activités à travers deux segments. Le segment Défense et Finisher Export fabrique et vend des avions tels que des avions d'entraînement, des avions d'attaque, des avions de chasse et des hélicoptères motorisés, entre autres. Ce segment exploite également des activités de fournitures militaires, notamment la fabrication de simulateurs et de véhicules aériens sans pilote (UAV) et des activités de soutien logistique basé sur la performance (PBL), des activités d'hélicoptères officiels et privés, ainsi que des activités de satellites. Le segment des pièces de cellule et de l'exportation civile Autres est engagé dans la fabrication et la livraison de structures d'aéronefs, ainsi que dans l'exportation de demandes civiles.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense