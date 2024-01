Mitsubishi Electric Corporation figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électriques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits et services se répartit comme suit : - équipements d'automatisation industriels (28,6%) : contrôleurs programmables, servomoteurs, compteurs, robots industriels, embrayages, etc. ; - équipements électriques (24,2%) : générateurs, moteurs, transformateurs, rupteurs, systèmes de contrôle, etc. ; - biens d'équipement domestiques (22,4%) : téléviseurs, magnétoscopes, climatiseurs, réfrigérateurs, lampes, aspirateurs, etc. ; - équipements d'information et de communication (6,9%) : téléphones portables, satellites, antennes, matériel médical et audiovisuel, serveurs, ordinateurs, etc. ; - composants et dispositifs électroniques (4,7%) : mémoires, circuits intégrés logiques, moniteurs, écrans plasma, cartes de circuits imprimés, etc. ; - autres (13,2%) : services financiers, de gestion immobilière, d'ingénierie, de maintenance, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (52,1%), Asie (24,9%), Europe (11,1%), Amérique du Nord (10,3%) et autres (1,6%).

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation