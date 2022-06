Lyon, le 22 juin 2022

L'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer la signature du milieu de terrain de Caen et international français U20, Johann Lepenant, pour 5 saisons soit jusqu'au 30 juin 2027.

Le montant du transfert s'élève à 4,25 millions d'euros, auquel pourra s'ajouter 2,5 millions de bonus, ainsi qu'un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.

Formé à l'US Granville et intégré au pôle Espoirs de Ploufragan à l'âge de 13 ans, Johann Lepenant rejoint le Stade Malherbe de Caen en 2017. Rapidement surclassé et capitaine chez les U17 normands, le milieu défensif signe son premier contrat professionnel en 2019, à tout juste 16 ans. Réputé pour ses qualités de travailleur et pour sa lecture du jeu, le milieu de terrain a rapidement trouvé sa place en équipe première, auteur de 56 matches avec Caen en l'espace de deux saisons.

International français dans toutes les catégories d'âge depuis les U16, Johann Lepenant vient tout juste de remporter le tournoi Maurice Revello avec l'équipe de France U20.

Convaincu par le projet sportif du club, Johann Lepenant souhaite s'inscrire dans la durée avec l'Olympique Lyonnais. Son arrivée, la troisième de l'intersaison après celles de Rémy Riou et d'Alexandre Lacazette, confirme ainsi la volonté de l'OL de se renforcer et d'atteindre ses objectifs sur les saisons à venir.



OL Groupe



Tél : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65



Email : investisseurs@ol.fr



www.ol.fr

Euronext Paris - compartiment C



Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable

CAC All-Share - CAC Consumer Discretionary

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : OLG.PA

Bloomberg : OLG FP

ICB : 40501030 Services de loisirs

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xW+fZJZrapudyZxrk5uWaJJmmmpplmnHlmGayGGbacuWcHBhmG+UnJedZnBmlmhm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75130-olg-220622-arrivee-johann-lepenant-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews