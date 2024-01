PUBLICIS : UBS relève ses prévisions et son objectif

UBS relève ses prévisions et son objectif de cours sur le titre. L'analyste confirme son conseil à l'achat sur la valeur et passe sur un objectif de 104 E (au lieu de 97 E) ce qui représente un potentiel de 13%.



' Après la journée de l'IA et le communiqué de presse de Publicis, nous prévoyons désormais une croissance organique de 5 % en 2024 (précédemment 4 %) ' indique UBS.



Le groupe de communication fait part d'une stratégie pour 'devenir le premier système intelligent du secteur grâce à l'IA (intelligence artificielle)', et prévoit d'investir à cette fin 300 millions d'euros au cours des trois prochaines années.



