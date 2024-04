ROHM COMPANY LIMITED est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de composants électroniques. La société opère dans trois segments. Le segment de l'intégration à grande échelle (LSI) fournit des analogues, des logiques, des mémoires, des systèmes micro-électromécaniques (MEMS) et autres. Le segment des dispositifs à semi-conducteurs fabrique et vend des diodes, des transistors, des diodes électroluminescentes et des lasers à semi-conducteurs. Le segment des modules propose des têtes d'impression, des modules optiques, des modules de puissance. La société propose également des résistances, des condensateurs au tantale.