Stifel Financial Corp. est une société holding financière. Sa principale filiale est Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, une société de gestion de patrimoine et de banque d'investissement offrant des services complets aux particuliers et aux institutions. Le secteur de la société comprend Global Wealth Management et Institutional Group. Le segment Global Wealth Management se compose de deux activités, le Private Client Group et Stifel Bancorp. Le Private Client Group fournit des services de courtage en valeurs mobilières, notamment la vente d'actions, de fonds communs de placement, de produits à revenu fixe et d'assurances, et propose des produits bancaires à ses clients privés par l'intermédiaire de ses filiales bancaires, qui offrent aux clients des prêts résidentiels, à la consommation et commerciaux ainsi que des comptes de dépôt assurés par la FDIC. Le segment Institutional Group comprend les ventes et les transactions institutionnelles. Ce segment comprend également la gestion et la participation à des souscriptions pour des fusions et acquisitions d'entreprises et des financements publics, ainsi que des services de conseil financier.