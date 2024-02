TaskUs, Inc. est un fournisseur de services numériques externalisés et d'expérience client pour les entreprises, aidant ses clients à représenter, protéger et développer leurs marques. S'appuyant sur une infrastructure basée sur le cloud, la société sert des clients dans divers secteurs, notamment les médias sociaux, le commerce électronique, les jeux, les médias en continu, la livraison de nourriture et le covoiturage, la technologie, la technologie financière (FinTech) et la technologie de la santé (HealthTech). L'entreprise compte environ 47 000 employés répartis sur 27 sites dans 13 pays, dont les États-Unis, les Philippines et l'Inde. Son modèle de prestation global et omni-canal est axé sur la fourniture à ses clients de trois services clés : L'expérience client numérique (Digital CX), la confiance et la sécurité, et les services d'intelligence artificielle (AI). Son infrastructure technologique basée sur le cloud est conçue pour permettre aux clients de mettre en place des opérations et leur permettre d'externaliser un grand nombre de leurs processus de base tout au long du cycle de vie de leur entreprise.