Terreno Realty Corporation acquiert, possède et exploite des biens immobiliers industriels sur six marchés côtiers des États-Unis : Los Angeles, Northern New Jersey/New York City, San Francisco Bay Area, Seattle, Miami et Washington (District de Columbia). La société investit dans une gamme de biens immobiliers industriels, notamment des entrepôts/distribution, des locaux flexibles (y compris l'industrie légère et la recherche et le développement), des locaux de transbordement et des terrains améliorés. Elle se concentre sur des bâtiments fonctionnels situés dans des zones intercalaires qui peuvent être partagés par plusieurs locataires et qui répondent à la demande des clients dans les différents sous-marchés dans lesquels elle opère. Elle possède environ 257 bâtiments totalisant environ 15,9 millions de pieds carrés, plus de 46 parcelles de terrain améliorées représentant environ 165,8 acres et sept propriétés en cours de redéveloppement. La société possède également une propriété industrielle située à Redondo Beach, en Californie, qui se compose d'un bâtiment de transbordement industriel et d'un bâtiment industriel flexible.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial