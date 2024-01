Vimeo, Inc. est une société de vidéo en mode SaaS (Software-as-a-Service) qui offre une solution logicielle vidéo tout-en-un. Les outils de la société, basés sur le cloud, encouragent les utilisateurs à créer, collaborer et communiquer avec la vidéo sur une plateforme unique et clé en main. Les logiciels de la société, basés sur le cloud, éliminent divers obstacles et répondent aux besoins essentiels en matière de vidéo, notamment la création, la collaboration, la distribution, l'hébergement, la monétisation et l'analyse. Ses plans d'aide à la vente comprennent Self-Serve and Add-Ons, Vimeo Enterprise, et Others. Self-Serve and Add-Ons se rapporte à ses formules d'abonnement vendues directement en ligne, ainsi qu'à tous les services complémentaires liés à ces abonnements en ligne. Vimeo Enterprise concerne son offre vidéo destinée aux équipes et aux organisations. La catégorie "Autres" concerne les produits et services qui offrent principalement des solutions de monétisation vidéo over-the-top (OTT). La société compte parmi ses utilisateurs de grandes organisations, des petites entreprises, des professionnels de la création, des spécialistes du marketing, des agences, des écoles et des organisations à but non lucratif.

Secteur Logiciels