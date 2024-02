VISIATIV : Invest Securities relève nettement sa cible

Invest Securities maintient sa note neutre sur le titre Visiativ avec un objectif de cours rehaussé de 26 à 37 euros.



'Nous sommes surpris de l'offre de rachat de Groupe SNEF, étant convaincus que le management actuel souhaitait conserver encore longtemps les rênes, notamment après la présentation du plan Shift5 qui fixait la feuille de route sur la période 2023-28', souligne l'analyste.



'Les dirigeants, peut-être déçus de la valorisation en bourse, ont donc décidé de s'adosser', estime le broker.



Invest Securities indique qu'il reste difficile de se prononcer sur le prix proposé (37 euros) car 'la valorisation du groupe est hautement sensible à la marge d'EBITDA à long terme, sujet de crispation sur Visiativ depuis l'IPO et raison du parcours boursier récent'.





