Alstom : Bouygues,Pierre et Vacances, Compagnie des Alpes... les valeurs à suivre demain à Paris -

Le 23 janvier 2024 à 18:31 Partager

Advicenne

Advicenne a annoncé que ses ventes brutes ont atteint 4,4 millions d'euros en 2023, en hausse de 20% sur un an. Cette biotech spécialiste des traitements innovants contre les maladies rénales rares précise que cette croissance des ventes brutes provient majoritairement de celles de Sibnayal, son principal produit, qui affichent une hausse de 84% en volume sur l'ensemble de l'exercice. En valeur, les ventes brutes de Sibnayal progressent sur la même période de 40% à 1,94 million d'euros.



Alstom

Le spécialiste du transport ferroviaire communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Aramis

Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Aubay

L'entreprise de services numériques annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Bouygues

Bouygues annonce la mise en place d'une nouvelle gouvernance chez Bouygues Immobilier à compter du 19 février. Emmanuel Desmaizières sera nommé directeur général et Pascal Minault président. Le premier rejoindra le comité de direction générale du groupe Bouygues aux côtés des dirigeants des autres Métiers (Bouygues Construction, Colas, Equans, TF1 et Bouygues Telecom). Le second continuera d'exercer ses fonctions de PDG de Bouygues Construction parallèlement à la présidence de Bouygues Immobilier.



Compagnie des Alpes

Compagnie des Alpes a publié un chiffre d'affaires consolidé de 200,3 millions d'euros au titre du premier trimestre de l'exercice 2023/24, en repli de 1% par rapport à l'an passé à la même période. Le groupe affiche un dynamisme dans ses trois métiers. Dans les domaines skiables et activités outdoor, le chiffre d'affaires est stable, contre une hausse de 0,2% pour les parcs de loisirs et un repli de 14,2% pour la division Distribution & Hospitality. Toutefois, sur la période des vacances de Noël, les taux d'occupation ont atteint environ 97%.



Deezer

Deezer, plateforme de streaming musical et TIM, opérateur de téléphonie mobile au Brésil, renouvellent leur partenariat. Les utilisateurs de TIM continueront de bénéficier d'un accès aux nouvelles expériences musicales de Deezer et à une large gamme de fonctionnalités, telles que Shaker, Flow, SongCatcher et les Blind Tests.



Forsee Power

Le spécialiste des systèmes intelligents de batteries pour véhicules électriques publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Groupe Crit

La société d'intérim présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



IDlogistics

Le spécialiste de la logistique contractuelle divulguera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Interparfums

Le parfumeur communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Pierre et Vacances

Au 1er trimestre 2023/2024, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs a enregistré un chiffre d'affaires des activités touristiques en hausse de près de 6% par rapport au 1er trimestre 2022/2023, à 363,7 millions d'euros, dans le sillage de la croissance enregistrée sur la saison estivale. Le groupe précise que les réservations engrangées à date sont en progression par rapport à l'exercice précédent, et représentent déjà près de 85% de l'objectif budgété pour le premier semestre et près de la moitié de l'objectif budgété pour l'ensemble de l'exercice 2023/2024.



Smaio

Smaio annonce un chiffre d'affaires en hausse de 120% en 2023, à 5,4 millions d'euros. Ce spécialiste de la chirurgie rachidienne complexe disposant d'une offre composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, précise que cette hausse est portée par le paiement d'étape de 3 millions de dollars de NuVasive au cours du 1er semestre 2023 et l'accélération des ventes du système Kheiron au quatrième trimestre 2023 (+40% sur un an).



Solutions30

Le groupe technologique donnera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Vetoquinol

Le groupe vétérinaire présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Visiativ

Le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI précisera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Witbe

Witbe a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 23,2 millions d'euros, en repli de 11%. Il a reculé de 9% à taux de change constants. Retraité des ventes aux sous-traitants asiatiques de composants électroniques nécessaires à la fabrication des Witbox, le chiffre d'affaires s'est élevé à 23,0 millions d'euros, en recul de 7%. Il a baissé de 5% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires réalisé en mode Cloud (abonnement en mode SaaS) a bondi de 60%.