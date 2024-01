VISIATIV : Invest Securities relève son objectif de cours

Invest Securitiesconserve sa note 'neutre' sur le titre Visiativ avec un objectif de cours relevé de 24 à 26 euros afin de tenir compte de la nouvelle acquisition annoncée et d'une performance 2023 qui devrait s'avérer supérieure aux précédentes attentes d'Invest.



'Si le 4e trimestre se révèle rassurant et ne traduira pas de dégradation majeure par rapport au 3e trimestre, la visibilité reste limitée en raison de la migration du modèle vers le SaaS qui perturbe l'analyse des performances', indique l'analyste en substance.



Invest Securities ajoute que l'évolution des résultats à court terme est 'difficile à prévoir' et que la situation financière 'pourrait se tendre en cas de dégradation temporaire des réalisations'.





