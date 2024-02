Weave Communications, Inc. est une plateforme logicielle de communication et d'engagement des clients pour les petites et moyennes entreprises. Ses produits comprennent le système téléphonique personnalisé, Weave Text Messaging, Weave Missed Call Text, Weave Team, Weave Reviews, Weave email Marketing, Web Assistant, Customer Insights et Digital Forms. Sa plateforme logicielle basée sur le cloud simplifie les opérations quotidiennes de gestion d'une petite entreprise. Elle offre une plateforme tout-en-un qui couvre toutes les formes de communication et d'engagement des clients, de la réponse téléphonique à la prise de rendez-vous, en passant par l'envoi de rappels par SMS, la demande d'avis de clients, l'encaissement des paiements, l'envoi de campagnes de marketing par courriel et la vérification de l'assurance. Sa clientèle se compose de fournisseurs de services dentaires et d'optométrie ainsi que de diverses petites entreprises de services à la clientèle dans d'autres secteurs tels que la médecine vétérinaire, l'optométrie, la kinésithérapie, les services à domicile, l'audiologie, les services médicaux spécialisés et la podologie.

Secteur Logiciels