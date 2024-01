La Chine utilisera "toutes ses forces" pour accélérer le progrès et l'utilisation des technologies agricoles afin d'assurer une productivité plus élevée et un approvisionnement stable des récoltes, a déclaré jeudi le ministère de l'Agriculture.

"Il est nécessaire d'intensifier l'application de la recherche et du développement, de ne négliger aucune piste pour accélérer le soja à haut rendement et à haute teneur en huile, de réaliser des percées dans les technologies de base telles que les machines agricoles dans les zones de collines et de montagnes, et d'intégrer et de renforcer l'application des technologies, a déclaré le ministère de l'agriculture et des affaires rurales dans un communiqué.

Le premier acheteur mondial de soja et de maïs prévoit d'augmenter les rendements en céréales et en soja sur ses terres agricoles existantes cette année, afin de garantir la sécurité alimentaire de sa population de 1,4 milliard d'habitants.

La Chine doit accorder une place plus importante à l'innovation dans le domaine des sciences et technologies agricoles et rurales et accélérer leur utilisation, a déclaré le ministère.

"Nous utiliserons toutes nos forces pour construire un système d'innovation scientifique et technologique puissant et efficace... et accélérer la formation d'une nouvelle productivité agricole", a déclaré le ministère.

Il établira rapidement un comité consultatif stratégique sur l'innovation scientifique et technologique afin de fournir une consultation décisionnelle sur les stratégies, plans et politiques majeurs en matière de technologie agricole, a-t-il ajouté.

La Chine a annoncé une récolte record de maïs de 289 millions de tonnes en 2023, ainsi que des récoltes exceptionnelles d'autres céréales, en grande partie grâce à l'augmentation des surfaces cultivées, les autorités ayant récupéré des terres utilisées pour d'autres cultures afin d'y planter des céréales de base.

Pékin reste toutefois préoccupé par la sécurité alimentaire, notamment dans un contexte de tensions croissantes avec ses partenaires commerciaux, de catastrophes climatiques et de conflits militaires.