Le CAC40 garde le cap

Objectif de cours : 5843 PTS

Saluant certaines publications trimestrielles et les nouveaux records de Wall Street hier, le CAC40 poursuit sur sa lancée aujourd'hui, avec une progression actuelle de 0.46% à 5824 points.

AXA progresse de 3.55%, suivie par Renault (+2.8%), ArcelorMittal (+2.7%) et Total (+2.4%), tandis que Safran signe la plus forte baisse (-3.64%), après avoir dévoilé au titre de 2020, un résultat net part du groupe en chute de 68.3%.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent à 14h30, la seconde estimation du PIB américain pour le T4 (consensus 2%), ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 828K). A 16h, seront dévoilées les promesses de ventes de logements.



Techniquement, le CAC40 est sorti par le haut du range 5700/5800 points ce matin, prenant ainsi le chemin des 5843 points voire 5884 points par extension. En intraday, un biais haussier restera privilégié au-dessus des 5804 points, avec les objectifs cités en ligne de mire.

